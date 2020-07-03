Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2020 14:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2020 14:08
    ABONE OL

    ürünler kataloğu 3 Temmuz Cuma! yine dopdolu ve çok hesaplı!

    ürünler kataloğu yine çok hesaplı. 3 Temmuz Cuma! BİM marketleri her Cuma günü indirimli ürünler satışa sunuyor. Aktüel katalog ile teknolojiden giyime, hobi ürünlerinden gıdaya farklı tipteki ürünler satışta oluyor. Peki, 3 Temmuz BİM aktüel katalogda neler var? İşte, kataloğu 3 Temmuz Cuma!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Temmuz Cuma! BİM aktüel katalog yine dopdolu ve çok hesaplı!

    BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! 3 Temmuz BİM aktüel katalog birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Alışveriş severler her Cuma günü için yayınlanan BİM aktüel kataloğu takip ediyor. BİM marketlerinde bu hafta; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak, Dijitsu 3in1 Sanayi Tipi Vantilatör, Işıklı Scooter, Şarjlı Boyun Tipi Fan gibi yaz mevsimine yönelik ürünler bulunuyor. İşte, 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu ve ürün fiyat bilgileri!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 TEMMUZ CUMA KATALOĞU!

    Haberler Güncel BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Temmuz Cuma! BİM aktüel katalog yine dopdolu ve çok hesaplı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri