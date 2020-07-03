BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Temmuz Cuma! BİM aktüel katalog yine dopdolu ve çok hesaplı!

BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! 3 Temmuz BİM aktüel katalog birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Alışveriş severler her Cuma günü için yayınlanan BİM aktüel kataloğu takip ediyor. BİM marketlerinde bu hafta; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak, Dijitsu 3in1 Sanayi Tipi Vantilatör, Işıklı Scooter, Şarjlı Boyun Tipi Fan gibi yaz mevsimine yönelik ürünler bulunuyor. İşte, 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu ve ürün fiyat bilgileri!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 TEMMUZ CUMA KATALOĞU!