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    • 03.07.2020 13:14
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    Son dakika: 'daki fabrikasında ! Başkanı Kınık: Çevredeki insanlar dumanı solumamalı

    Son dakika haberi... Başkanı , 'da fabrikasında meydana gelen ya ilişkin, "Çevredeki insanlar dumanı solumamalı, evlerine girmemeli." dedi.

    Kızılay'dan uyarı: Çevredeki insanlar dumanı solumamalı

    'nın Hendek ilçesindeki fabrikasında meydana geldi.

    Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

    Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Başkanı , "Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlama! Türk Kızılay Başkanı Kınık: Çevredeki insanlar dumanı solumamalı
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