İşte Melih Altınok 'un konuyla ilgili yazısı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü sosyal medyayla ilgili konuşması gündemin birinci maddesi oldu. Erdoğan'ın konuşma metninde yer alan bazı ifadeler üzerine Twitter gibi mecraların kapatılacağı iddiası konuşulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin, metnin bütününde kapatmanın değil yasal ve ticari düzenlemenin kastedildiğine yönelik açıklamasına rağmen tartışma devam ediyor.

Olan biten şudur.

Yeni bir sosyal iletişim modeli bulunana kadar... Yani işlevini yitirene dek, Twitter gibi sosyal medya platformları elbette var olmaya devam edecek.

İran ve Çin gibi birkaç devlet kapatma kararı alsa da bu yol, yeni iletişim kanallarının doğurduğu sorunlara çözüm değil. Çünkü kullanıcıların yerel engelleri rahatlıkla aşmalarını sağlayan "korsan" sanal ağların bini bir para. Bu yöntemin kullanıcıları, dolandırıcıların ve karanlık tiplerin kol gezdiği internetin karanlık dehlizlerine teşvik etmesi de cabası...

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