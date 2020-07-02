Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2020 02:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2020 02:39
    ABONE OL

    Emiri Al Sani'den '' açıklaması: Ortak kültürel miras istikrar için yapıcı bir iş birliği tesis ediyor

    Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Araplar ve arasındaki ortak kültürel mirasın, bölgenin istikrarı ve kalkınması için yapıcı bir iş birliği tesis ettiğini belirtti.

    Katar Emiri Al Sani'den 'Türkiye' açıklaması

    Emiri Al Sani, 'la Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldikten sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Katar ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çeken Al Sani, "Araplar ve Türkiye arasındaki ortak kültürel miras ve coğrafi yakınlık bölgenin istikrarı ve kalkınması için yapıcı bir iş birliği tesis ediyor; insanlığın ilerlemesine de eksiksiz bir katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

    Katar resmi haber ajansı QNA'nın Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberinde de iki liderin, Filistin, Libya, Suriye ve Yemen'deki önemli gelişmeleri ele aldığı ve iki ülke için ortak öneme sahip uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

    Liderlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileri seviyelere taşınması kararlılığını vurguladığı dile getirilen haberde, özellikle ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve savunma alanlarında ortak çıkarların geliştirilmesi konularının ele aldığı belirtildi.

    Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı da Katar ziyaretine katılmıştı.

    Haberler Güncel Katar Emiri Al Sani'den 'Türkiye' açıklaması: Ortak kültürel miras istikrar için yapıcı bir iş birliği tesis ediyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri