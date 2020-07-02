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    • 03.07.2020 01:56
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    sahil koruma ekipleri 102 düzensiz i denizden kurtardı

    hükümetine bağlı ekipleri, ülke açıklarında 102 gayri nizami i yakalayarak Avrupa'ya geçmelerine engel oldu.

    Libya sahil koruma ekipleri 102 düzensiz göçmeni denizden kurtardı

    Birleşmiş Milletlere () bağlı Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, ekiplerinin aralarında 12 kadın 20 çocuğun bulunduğu 102 düzensiz i denizden aldığı bildirildi.

    İOM kendilerine bağlı ekiplerin göçmenlerin denizden karaya indirildikleri sırada orada hazır bulunduğunu ve gerekli yardım ve tıbbi desteği sunduğunu belirtti.

    Açıklamada, düzensiz göçmenlerin kimlikleri, uyrukları ve yakalandıkları bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

    Ülkelerindeki savaş veya ekonomik sıkıntılar nedeniyle Avrupa'ya göç etmek isteyen çoğu Afrikalı binlerce kişi yaşanan istikrarsızlık nedeniyle Libya'yı geçiş noktası olarak kullanıyor.

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