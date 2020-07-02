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    • 02.07.2020 07:22
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    Terör yuvaları yerle bir! Haftanin ve Zap böyle vuruldu

    nin hain terör örgütü ’ya yönelik sürdürdüğü operasyonlar tüm kararlılıkla devam ediyor. İHA’larla tek tek belirlenen terör hedefleri, 40 kilometre etkili mesafeye sahip tarafından yoğun ateş altına alındı

    Haftanin ve Zap böyle vuruldu

    () tarafından 'ın kuzeyindeki Haftanin ve ile Gare, Avaşin- Basyan, Hakurk, Metina'da başlattığı "Pençe-Kaplan Harekatı" sürüyor.

    Bölgede yapılan keşif ve gözetlemeler ile İHA'larla daha önceden belirlenen terör hedefleri, sınırın sıfır noktasından, 40 kilometre etkili mesafeye sahip tarafından yoğun ateş altına alındı.

    Gece ve gündüz etkili bir şekilde vurulan hedefler imha edilirken, obüs toplarının düştüğü bölgede şiddetli patlamalar yaşandı.

    , Haftanin ve Zap Vadisi'nde hedefleri imha eden T-155 Fırtına Obüsleri'nin, görüntülerini paylaştı. (Sabah)

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