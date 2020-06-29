Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.06.2020 15:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2020 15:34
    ABONE OL

    : Pençe-Kaplan Operasyonu'nda toplam 41 terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanı Akar,"Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi." dedi.

    Bakan açıkladı: 41 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı. Akar, "Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır.




    Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor."     dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda toplam 41 terörist etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri