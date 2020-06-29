CHP, belediyecilikte yine sınıfta kaldı. Dün, İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vurmuş binlerce ölü balık ve yengeci gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Göldeki kirlilik sonucu suda oksijenin azaldığını ve balık ölümlerinin gerçekleştiğini belirten kıyı sakinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradı. Ekipler, göl kenarına gelerek sadece ölü balıkları topladı!
Bölge sakinleri, yıllardır böyle bir balık ölümüyle karşılaşmadıklarını açıkladı. "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Akıntıların dere bağlantısı kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos vardı. Göl şişti. Geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA KAYA