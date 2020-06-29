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    • 29.06.2020 Gazete
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    'nde binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu: Vatandaşlar 'li 'ye isyan etti

    'li (), yine çamura yattı. Haliç’ten sonra ile ilgili uyarılara da aldırmadı. Gölde oksijen kalmadı. Toplu ölümler başladı. Zabıta ise kıyıdan ölü balık topladı.



    CHP, belediyecilikte yine sınıfta kaldı. Dün, 'daki 'nde kıyıya vurmuş binlerce ölü balık ve yengeci gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.





    Göldeki kirlilik sonucu suda oksijenin azaldığını ve balık ölümlerinin gerçekleştiğini belirten kıyı sakinleri 'ni aradı. Ekipler, göl kenarına gelerek sadece ölü balıkları topladı!




    Bölge sakinleri, yıllardır böyle bir balık ölümüyle karşılaşmadıklarını açıkladı. "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Akıntıların dere bağlantısı kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos vardı. Göl şişti. Geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı" ifadelerini kullandı.



    MUSTAFA KAYA

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