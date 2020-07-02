Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının 1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

Detaylara, "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ve "2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilir.