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    • 03.07.2020 01:03
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    Son dakika: Başkan Erdoğan 'dan yurda döndü

    Son dakika haberine göre, Başkan , günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği 'dan yurda döndü. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştükten sonra resmi çalışma yemeğine katılmıştı.

    Başkan Erdoğan Katar'dan yurda döndü

    Başkan , günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği 'dan yurda döndü. Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.45'te 'na indi.

    Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

    Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yurda döndü.

    Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştükten sonra resmi çalışma yemeğine katılmıştı.

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