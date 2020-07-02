2 Temmuz korona tablosu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren artış gösterdi. Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 52 bin 313 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, vaka sayısı 201 bin 98, vefat sayısı 5 bin 150 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422 oldu.
TOPLAM TEST SAYIMIZ 3,5 MİLYONA YAKLAŞTI
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz; Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." ifadesini kullandı.
BAKAN KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAMADA BULUNDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kovid-19'a ilişkin "Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor." diyen Koca, salgına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkesin bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biri olduğunu vurguladı.
Günlük maskelerin ertesi gün koruyucu özelliğini kaybetmesi sebebiyle tekrar kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur." diye konuştu.
VAKA ARTIŞI VE AZALIŞI OLAN İLLER
Bakan Koca, "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır." bilgisini paylaştı.
Antikor testi yapılan kişi sayısının 132 bine ulaştığını ve toplam taşıyıcılık oranının yüzde 0,24 olarak belirlendiğini bildiren Koca, "Test sayımız bugüne kadar 50 binin altına, vaka sayımız düşmesine rağmen ilk zamanlara göre, düşmemiş oldu. Avrupa'nın yaptığı ortalama test sayılarının da altında olmadığımızı, artı ölüm oranıyla da Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğumuzu biliyoruz." dedi.