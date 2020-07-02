Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2020 18:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2020 18:26
    ABONE OL

    son durum açıklandı mı? Corona virüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu?

    son durum hakkındaki detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar Bakan Koca'nın açıklamasını bekliyor. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde "Corona virüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu?" sorusunun çok araştırıldığı görülüyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 201 bin 98, can kaybının ise 5 bin 150 olduğunu bildirmişti.

    Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu?

    2 Temmuz korona tablosu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren artış gösterdi. Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

    1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

    Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 52 bin 313 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti.

    Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, vaka sayısı 201 bin 98, vefat sayısı 5 bin 150 olarak kayıtlara geçti.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422 oldu.

    TOPLAM TEST SAYIMIZ 3,5 MİLYONA YAKLAŞTI

    Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz; Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." ifadesini kullandı.

    BAKAN KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAMADA BULUNDU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Kovid-19'a ilişkin "Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor." diyen Koca, salgına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkesin bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biri olduğunu vurguladı.

    Günlük maskelerin ertesi gün koruyucu özelliğini kaybetmesi sebebiyle tekrar kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur." diye konuştu.

    VAKA ARTIŞI VE AZALIŞI OLAN İLLER

    Bakan Koca, "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır." bilgisini paylaştı.

    Antikor testi yapılan kişi sayısının 132 bine ulaştığını ve toplam taşıyıcılık oranının yüzde 0,24 olarak belirlendiğini bildiren Koca, "Test sayımız bugüne kadar 50 binin altına, vaka sayımız düşmesine rağmen ilk zamanlara göre, düşmemiş oldu. Avrupa'nın yaptığı ortalama test sayılarının da altında olmadığımızı, artı ölüm oranıyla da Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğumuzu biliyoruz." dedi.
    Haberler Güncel 2 Temmuz korona tablosu son durum açıklandı mı? Corona virüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri