İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin gündemindeki internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulundu.
Twitter'dan, "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut?" ifadeleriyle infografik bir paylaşım yapıldı.
İşte ABD'nin dijital zorbalığa karşı yaptığı düzenlemeler:
📍İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 2, 2020
👉 ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut ? pic.twitter.com/5fA10Tmlcg