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    • 02.07.2020 18:36
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    paylaştı: İşte ABD'deki ve dijital zorbalığa karşı düzenlemeler

    , 'nin gündemindeki ve kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulundu. Yapılan infografik paylaşımda ABD'de dijital zorbalığa karşı atılan adımlar örnek gösterildi.

    ABD'nin dijital zorbalığa karşı aldığı önlemler

    , 'nin gündemindeki ve kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulundu.

    Twitter'dan, "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut?" ifadeleriyle infografik bir paylaşım yapıldı.

    İşte ABD'nin dijital zorbalığa karşı yaptığı düzenlemeler:

    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı paylaştı: İşte ABD'deki sosyal medya ve dijital zorbalığa karşı düzenlemeler
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