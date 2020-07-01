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    virüs toplanıyor! açıklama yapacak

    Son dakika haberi... , saat 17.00'de video konferans yöntemiyle yapılacak virüs toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

    Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında
    virüs , saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.



    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    , son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 199 bin 906, can kaybının 5 bin 131 olduğunu açıkladı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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