Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 199 bin 906, can kaybının 5 bin 131 olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 199 bin 906, can kaybının 5 bin 131 olduğunu açıkladı.