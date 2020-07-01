EBA TV yaz okulu izle! EBA TV yaz okulu ders programı! EBA yaz okulu ders saatleri!

İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİSİ GÜÇLENDİRİLECEK

Yaz okulunda İngilizce eğitimi ise, sınıf özelinde değil, Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne uygun olarak 'A1, A2 ve B1, B2' düzeylerinde hazırlandı. İngilizce kuşağında özellikle, temel yaşam becerilerini geliştirmeye dönük çok yönlü içeriklerde özellikle İngilizce konuşma (speaking) becerisinin güçlendirilmesi hedeflendi. İzleyici öğrencilerin dinleme (listening), okuma (reading) ve anlama (comprehension) becerilerini daha çok desteklemek için, kuşak boyunca bir ders sadece hikâye anlatımına (storytelling) ayrılacak. Ayrıca öğrencilerin yazma becerilerinin (writing) geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler (tasks) tanımlanacak.

OKUMA YAZMA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖZEL KUŞAK

EBA TV Yaz Okulu'nda bir diğer yenilik ise okuma yazma öğrenimine özel tasarlanan 'Okuyorum-Yazıyorum' kuşağı olacak. Bu özel kuşak, okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlandı. Alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunarken, dersler drama ile zenginleştirilecek. Yaz aylarında yayınlanacak 'Bizden' Aile Kuşağı' ise 'çocuk gelişimi, ergenlik dönemi, aile içi iletişim, aile sağlığı' gibi farklı pek çok temada uzman konuklarla derinlikli analizler sunarak anne babalara destek olmaya devam edecek.