EBA TV yaz okulu izle! EBA TV yaz okulu ders programı! EBA yaz okulu ders saatleri!

EBA TV yaz okulu izle! EBA TV yaz okulu ders programı! EBA TV üzerinden öğrencilere eğitimler verilmeye devam ediliyor. MEB tarafından başlatılan uygulamayla EBA TV yaz okulu başladı. Öğrenciler televizyon ekranları başında yaz okulu dersleri alabilecek. Zorunlu olmayan yaz okulu derslerine dileyen öğrenciler katılım gösterebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise yaz okulu ders programı da açıklandı!
EBA YAZ OKULU NE KADAR SÜRECEK?
29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, 'çocuk dostu eğitim yayınları', 'genç işi içerikler', 'çift kanatlı eğitim', ve 'yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar' olarak belirlendi.
İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİSİ GÜÇLENDİRİLECEK
Yaz okulunda İngilizce eğitimi ise, sınıf özelinde değil, Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne uygun olarak 'A1, A2 ve B1, B2' düzeylerinde hazırlandı. İngilizce kuşağında özellikle, temel yaşam becerilerini geliştirmeye dönük çok yönlü içeriklerde özellikle İngilizce konuşma (speaking) becerisinin güçlendirilmesi hedeflendi. İzleyici öğrencilerin dinleme (listening), okuma (reading) ve anlama (comprehension) becerilerini daha çok desteklemek için, kuşak boyunca bir ders sadece hikâye anlatımına (storytelling) ayrılacak. Ayrıca öğrencilerin yazma becerilerinin (writing) geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler (tasks) tanımlanacak.
OKUMA YAZMA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖZEL KUŞAK
EBA TV Yaz Okulu'nda bir diğer yenilik ise okuma yazma öğrenimine özel tasarlanan 'Okuyorum-Yazıyorum' kuşağı olacak. Bu özel kuşak, okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlandı. Alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunarken, dersler drama ile zenginleştirilecek. Yaz aylarında yayınlanacak 'Bizden' Aile Kuşağı' ise 'çocuk gelişimi, ergenlik dönemi, aile içi iletişim, aile sağlığı' gibi farklı pek çok temada uzman konuklarla derinlikli analizler sunarak anne babalara destek olmaya devam edecek.
ÖĞRETMENLER ODASI EKRANA TAŞINDI
Yaz okulu, okulların en önemli mekanlarından 'Öğretmenler Odası'nı, EBA TV kanalları aracılığıyla ekrana taşıyacak. Uzun süredir okullarına ve öğretmenler odasına uzak kalan öğretmenlere özel hazırlanan 'Öğretmenler Odası' programında, eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı disiplinlerde ve uzmanlıklarda temalara yer verilecek. Farklı konu ve konuklarıyla eğitimde örnek uygulamalar izleyicilerle buluşturulacak.
UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.