Bağlamış, koronavirüsle mücadele kapsamında da bazı önlemler aldıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi, bu bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde, uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak. Kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü de titizlikle gerçekleştirilecek."