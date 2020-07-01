Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.
'DİKKATLİ DEĞİLİZ'
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.
YASAKLANDI
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl kurbanlık satışında "tokalaşmalı pazarlık" geleneğini yasakladıklarını bildirdi. Bağlamış, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı öncesi bazı kararlar aldıklarını belirtti. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatının 24-25 lira, küçükbaş hayvanın ise 27-28 lira olduğunu kaydeden Bağlamış, büyükbaşta kişi başı hisse miktarının 2-3 bin lira olduğunu, küçükbaş kurbanlığın ise 1500-2 bin lira arasında satılacağını aktardı.
Bağlamış, "Kombinalardaki kesim ücreti büyükbaş için 750, küçükbaş için 150 lira olarak belirlendi. Parçalama için de aynı ücret tarifesi uygulanacak. Et çekim ücreti kilogramı 2 lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.
Bağlamış, koronavirüsle mücadele kapsamında da bazı önlemler aldıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi, bu bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde, uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak. Kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü de titizlikle gerçekleştirilecek."
Kurban kesimi için, Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat almış mezbaha ve kombinalar ile belediyelerce belirlenen geçici kesim yerleri, besi çiftliklerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten Bağlamış, küpesi olmayan hayvanların alınmaması uyarısında bulundu. Bağlamış, vatandaşların, aldıkları kurbanlık hayvanları küpe numarası ile "HAYSAG" mobil uygulamasından sorgulayabileceklerini de hatırlattı.
Tedbirleri hiçe sayıp 'döner partisi' yapıyor. Sen buraya gelip kurallara uymazsan vakalar tabi artar. Biz 3 aydır kapalı kaldık. Tekrar o günlere dönersek esnaf zor durumda kalır. Ben dükkanımda önlemlerimi aldım. İnsanlar ile arama mesafe koydum. Ama ben uzaklaştıkça onlar gelip bana yaklaşıyor'' diye konuştu.