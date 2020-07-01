Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü çocuğu olan Hamza Salih'in mutluluğunu sosyal medya hesabından bir mesajla paylaşmıştı. Ancak sosyal medyadaki kendini bilmez ve çoğunun CHP'li, FETÖ'cü ve PKK'lı olan kişiler Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak hakkında iğrenç ifadeler kullanmıştı. Yapılan ahlaksızca paylaşımlar cezasız kalmamış olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Tüm bu gelişmeler üzerine özellikle sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar için yasal düzenleme getirilmesi konuşulmaya başlanınca provokatörler ayaklanmaya kalktılar.

Sosyal medyayı iftira, halkı düşmanlığa sevk etme ve küfür etmek için kullanan kendini bilmezler #SosyalMedyamaDOKUNMA diye paylaşımlar yapmaya başladılar.