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    : 16. hakkındaki beraat kararını bozdu

    16. , 'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral hakkındaki beraat kararını bozdu. Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

    FETÖ'cü Metin İyidil hakkında karar!
    haberine göre 16. , 'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral hakkındaki beraat kararını bozdu.

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı.

    Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

    Öte yandan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

    Haberler Güncel Son dakika: Yargıtay 16. Ceza Dairesi Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu
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