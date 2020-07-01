Çoklu baro sisteminin avantajları nelerdir? İşte baro vesayetine son veren düzenlemenin detayları...

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

AK Parti baroların vesayetine son verecek 27 maddeden oluşan düzenlemeyle ilgili teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle birlikte avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatla çoklu baro kurulacak. Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacak.

Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse TBB, baronun tüzel kişiliğine son verecek Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.