Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında STK'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.



Kasapoğlu, açıklamasında "Aradığınız destek bulundu; En uzun yolculuklar bile, tek bir adımla başlar. Geleceğin mimarları gençlerimiz için atılan ilk adımları var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Fikri olan bütün Sivil Toplum Kuruluşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





Aradığınız destek bulundu;



En uzun yolculuklar bile, tek bir adımla başlar. Geleceğin mimarları gençlerimiz için atılan ilk adımları var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz.



Fikri olan bütün Sivil Toplum Kuruluşlarımızı bekliyoruz.



💻:https://t.co/wZvqir8igi pic.twitter.com/VWF7y6Unms — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 1, 2020