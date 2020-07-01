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    • 01.07.2020 14:07
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    açıkladı: 'ların projelerine 35 milyon lira destek çağrısına başvurular başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kapsamında 8 başlıkta sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.

    Bakan Kasapoğlu açıkladı: Başvurular başladı

    , kapsamında 'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.

    Kasapoğlu, açıklamasında "Aradığınız destek bulundu; En uzun yolculuklar bile, tek bir adımla başlar. Geleceğin mimarları gençlerimiz için atılan ilk adımları var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Fikri olan bütün Sivil Toplum Kuruluşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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