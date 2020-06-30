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    • 30.06.2020 11:32
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    darbecilere "katil" diyen avukat hakkında açtığı soruşturmayı 2 sene 8 ay 17 gündür sonuçlandırmadı!

    Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, duruşmada darbecilerini ‘katil’ diye nitelediği için masumiyet karinesini ihlal ettiği iddiasıyla avukat hakkında açtığı soruşturmayı 2 sene 8 ay 17 gündür sonuçlandırmadı. Barosu’nun; 15 Temmuz darbecilerinden çekindiği için Uğur Güven hakkında karar veremediği ifade ediliyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

    Darbecilere katil dedi, baro soruşturma açtı!

    25. 'nin 9-10-11 Ekim 2017'deki duruşmalarında, çapraz sorguları yapılan erlerden biri, diğer sanıkları işaret ederek, "Bu katiller bana baskı yaptı!", "Sen ateş etmezsen ben senin kafana sıkarım", "Bu hainler bu şerefsizler" ifadelerini söyledi.

    Erler, asıl suçluların kendilerine zorla ateş ettiren komutanlarının olduğunu söyledi.

    GÜVEN: "HANGİ ŞEREFSİZ HAİN? BU KATİLLERİ TEŞHİS EDEBİLİR MİSİN?"
    Bunun üzerine ve oğlu A. 'un da aralarında bulunduğu şehit ve gazilerinin avukatı söz aldı ve konuşan ere, "Hangi şerefsiz hain?" ve "Bu katilleri teşhis edebilir misin?" sorularını yöneltti.

    SANIK AVUKATLARI, UĞUR GÜVEN'İ İSTANBUL BAROSU'NA ŞİKAYET ETTİ
    15 Temmuz darbe girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan askerlerin avukatları Meliha Utku, Ayça Çiçek Heper, Duygu Nur Ermantaş, Kübra Aydın, Zerrin Duralı, Damla Sarıoğlu ve Ömer Çiftçi; Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu şehitlerin ve gazilerinin avukatlığını yapan Uğur Güven hakkında 11 Ekim 2017 tarihinde 'na şikayette bulundu.

    Sanık avukatları, İstanbul Barosu'na şikayet dilekçesinde Uğur Güven'in, sanıklara ithafen "Bu katilleri teşhis edebilir misin?" sorunu sorarak masumiyet karinesini ihlal ettiğini savundu. Avukatlar, duruşmalara barodan denetçi atanmasını, Uğur Güven hakkında da işlem yapılmasını istedi.

    İSTANBUL BAROSU; ŞEHİT VE GAZİLERİN AVUKATI UĞUR GÜVEN'E BİR GÜNDE SORUŞTURMA AÇTI
    İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 12 Ekim 2017 tarihinde toplandı ve Uğur Güven hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    GÜVEN: "SANIK ERLERE SORDUĞUM İKİ SORU DA MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASINA HİZMETTEN İBARET"
    Uğur Güven, İstanbul Baro Başkanlığı'na verdiği savunmasında, soruşturmadan derin bir üzüntü duyduğu belirterek, "Sanık erlere sorduğum iki soru da maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmetten ibarettir" ifadelerini kullandı.

    KENAN KIRAN/SABAH

    Haberler Güncel İstanbul Barosu darbecilere "katil" diyen avukat Uğur Güven hakkında açtığı soruşturmayı 2 sene 8 ay 17 gündür sonuçlandırmadı!
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