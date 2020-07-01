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    • 01.07.2020 11:30
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    Genişletilmiş uzun bir aradan sonra 'ın katılımıyla yüz yüze yapılacak!

    haberi... Genişletilmiş uzun bir aradan sonra yüz yüze yapılacak! Başkan , bugün partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak.

    Aylar sonra bir ilk!

    'de koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde toplantılar video konferans yöntemiyle yapılıyordu. Parti genel merkezinde 11 Mart'ta son kez yapılan Genişletilmiş , tedbirler çerçevesinde 22 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş, video konferans ile il başkanlarına hitap etmişti.

    Salgın sürecinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aranın ardından Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

    AK PARTİ'YE FARKLI PARTİLERDEN 8 BELEDİYE BAŞKANI GEÇECEK
    AK Parti'ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçecek ve AK Parti'nin toplam belediye başkan sayısı 786 olacak.

    A Haber muhabiri Lamia Ayhan, bu süreci AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yürüttüğünü açıkladı.

    Haberler Güncel AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aradan sonra Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yüz yüze yapılacak!
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