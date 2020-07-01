AK Parti'de koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde toplantılar video konferans yöntemiyle yapılıyordu. Parti genel merkezinde 11 Mart'ta son kez yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, tedbirler çerçevesinde 22 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş, Başkan Erdoğan video konferans ile il başkanlarına hitap etmişti.





Salgın sürecinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aranın ardından Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.



AK PARTİ'YE FARKLI PARTİLERDEN 8 BELEDİYE BAŞKANI GEÇECEK

AK Parti'ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçecek ve AK Parti'nin toplam belediye başkan sayısı 786 olacak.



A Haber muhabiri Lamia Ayhan, bu süreci AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yürüttüğünü açıkladı.