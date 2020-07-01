Kabotaj Bayramı kutlama mesajları 2020! Kabotaj Bayramı’nın önemi nedir?

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması denizciliği ve gemiciliği daha da önemli bir boyuta taşımıştır. 1 Temmuz resmi tatil olarak izinli sayılmasa da aslında milli bir bayramdır. gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak amacıyla 1 Temmuz 1926'dan bu yana her sene kutlanmaktadır. İşte gündemde çok araştırılan 2020 Kabotaj Bayramı kutlama mesajları…
KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?
Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan kapütülasyon hakları sebebiyle Osmanlı imparatorluğu kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapütilasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye'nin büyük ölçüde bir yarım ada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu bayramda genel tatil yoktur.
2020 KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI
- Türkiye'nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği Kabotaj Bayramı kutlu olsun
-Denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçenler ile tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
-Temiz denizlerde güvenli denizcilik için, tüm kamu ve özel kuruluşların üzerlerine düşen sorumluluktan kaçınmayacağına olan inancımla, Kabotaj ve Denizcilik Bayramınızı büyük bir onur ve gururla kutlarım.
- Yerli ve milli gemilerimizle denizlerdeyiz. Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle bütün denizci şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
-Bir dalgadan bir damla çıkarmak kolaydır, biz bir damladan bir deniz çıkarmalıyız. Yüreği denizden geçen tüm vatandaşlarımızın Kabotaj Bayramını gönülden kutlarım.
-Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiasının ve halkımızın "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.