Kabotaj, Büyük Türkçe Sözlük'te "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak tanımlanıyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Batılı ülkelere verilen kapitülasyon hakları sebebiyle imparatorluğun kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet götürüyordu.

Ancak 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi, Türkiye kabotaj hakkına kavuştu.





Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından 19 Nisan 1926'da çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet götürmesi zorunlu hale getirildi. Yasa, aynı yıl içerisinde 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.





1 Temmuz, 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

2007 yılında ise kabotaj kelimesine 'denizcilik' kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı oldu.



ÜNLÜ DENİZCİ FATİH PORTAKAL

Denizcilik bayramının heyecanını yaşayanlar arasında FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal da var. Fatih Portakal, "Anchorman" adını verdiği milyonluk lüks bir yata sahip.







STRES ATMAK İÇİN ALMIŞ

Bir dergiye verdiği röportajda, Beneteau model lüks yatını geçtiğimiz Ağustos ayında aldığını söyleyen Portakal, lüks deniz aracını "Yoğunluğun yarattığı stresi atabilmek için" almaya karar verdiğini ifade etti.



LÜKS YATI KALAMIŞ'TA

Lüks yatıyla stres attığını ifade eden Portakal yatını aldığında ilk etapta kendisine yer bulamadığını yedek kaldığını daha sonra Setur Kalamış'ta kedisine yer ayarlandığını söyledi.



HERKESE İYİ BAYRAMLAR

Biz de takvim.com.tr ailesi olarak başta Fatih Portakal olmak üzere tüm denizcilerin ve deniz meraklılarının 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz.

