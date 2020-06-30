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    • 30.06.2020 11:07
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    : Genişletilmiş sı uzun bir aradan sonra yüz yüze yapılacak! Katılan herkese Kovid-19 testi

    haberine göre Genişletilmiş sı, uzun bir aradan sonra yarın Başkan 'ın da katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirilecek. Salgın dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde, genel merkezden toplantıya katılacak herkese Kovid-19 testi yapılacak.

    AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak

    'de koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde lar video konferans yöntemiyle yapılıyordu. Parti genel merkezinde 11 Mart'ta son kez yapılan Genişletilmiş Toplantısı, tedbirler çerçevesinde 22 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş, video konferans ile il başkanlarına hitap etmişti.

    Salgın sürecinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aranın ardından Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

    GELENLERE TEST YAPILACAK
    Belediye başkanları, il başkanları, büyükşehir kadın ve gençlik kolları başkanlarının parti genel merkezinden katılacakları toplantıya, sosyal mesafenin korunabilmesi için il kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel meclis başkanları ve büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri video konferans ile katılım sağlayacak. Salgın dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde, genel merkezden toplantıya katılacak herkese Kovid-19 testi yapılacak.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aradan sonra yüz yüze yapılacak! Katılan herkese Kovid-19 testi
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