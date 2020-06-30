Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 30 Haziran yeni tip koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Fahrettin Koca, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerine yer verdi.
Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BF9nshPW0H— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020
Bakan Fahrettin Koca, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerine yer verdi.