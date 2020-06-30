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    • 30.06.2020 19:15
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1302 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 173 bin 111 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.











    Bakan Fahrettin Koca, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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