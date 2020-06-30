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    • 30.06.2020 17:47
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    Bakan Akar'dan kritik temas

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı , Birleşik Krallık'tan mevkidaşı Ben Wallace ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede NATO ve ikili ilişkiler ele alındı.

    Bakan Akar'dan kritik temas

    Milli Savunma Bakanı , Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve mevkidaşı Wallace arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

    Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.

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