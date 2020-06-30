Jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? JAMYO JSGF personel subay astsubay alımları başladı!

Jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma JAMYO JSGF personel subay astsubay alımları başladı! Subay veya astsubay olarak görev yapmak isteyen binlerce genci yakından ilgilendiren ilanların detayları duyuruldu. İlanda adayların 21 yaşını doldurmamış olması erkeklerde 167 ve kadınlarda 162 cm en az boy şartı bulunuyor. Peki, jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) başvuru şartları!
Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (07 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okuluna ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;
Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 500.000'inci sırada yer alan adayın puanı almak,
Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az %80'ini almış olması gereklidir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (1.000) öğrenci kontenjanının %5'i Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanını oluşturacaktır.
YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) başvuru şartları!
Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (07 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;
Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT); - Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak, - Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,
Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SAY) en az %80'ini almış olması gereklidir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine temin edilecek (300) öğrenci kontenjanının;
%75'i (225 öğrenci) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden (11 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),
YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.