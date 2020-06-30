Jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? JAMYO JSGF personel subay astsubay alımları başladı!

Jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma JAMYO JSGF personel subay astsubay alımları başladı! Subay veya astsubay olarak görev yapmak isteyen binlerce genci yakından ilgilendiren ilanların detayları duyuruldu. İlanda adayların 21 yaşını doldurmamış olması erkeklerde 167 ve kadınlarda 162 cm en az boy şartı bulunuyor. Peki, jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) başvuru şartları!

Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (07 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okuluna ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;