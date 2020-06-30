Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyaya gelen 4. çocuğu Hamza Salih için gelen mesajlarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı.



Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz 😊



Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin 🤲#HoşGeldinHamzaSalih — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020

Bakan Albayrak paylaştığı mesajda,

Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.



#HoşGeldinHamzaSalih" ifadelerine yer verdi.



