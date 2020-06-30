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    • 30.06.2020 21:17
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan teşekkür mesajı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , dünyaya gelen 4. çocuğu için gelen mesajlarla ilgili hesabı Twitter'dan üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı.

    Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , dünyaya gelen 4. çocuğu için gelen mesajlarla ilgili hesabı Twitter'dan üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı.




    Bakan Albayrak paylaştığı mesajda, "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz

    Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.

    #HoşGeldinHamzaSalih"     ifadelerine yer verdi.

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