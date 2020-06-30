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    • 30.06.2020 21:23
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    'taki da 40 dönüm ekili alan, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

    'ın Köprübaşı köyü Sarılar Mahallesi yakınlarında bir tarlada saman paketleme çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangında 40 dönüm ekili alan, 5 dönüm de ormanlık alan zarar gördü.

    Uşak'ta yangın çıktı emekler kül oldu

    'ın Köprübaşı köyü Sarılar Mahallesi yakınlarında bir tarlada saman paketleme çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangında 40 dönüm ekili alan, 5 dönüm de ormanlık alan zarar gördü.

    İhbar üzerine olay yerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Tarlanın yakınındaki genç ağaçlandırma sahası olan ormanlık alana da sıçrayan yangına, 10 arazöz, 2 itfaiye, 2 iş makinesi ve 1 helikopter ile müdahale edildi.

    Yerleşim yerine çok yakın bir noktada çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

    Yangında, 40 dönüm arpa ve buğday ekili alan, 5 dönüm ormanlık alan ve tarlalardaki çok sayıda paketlenmiş saman zarar gördü.

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