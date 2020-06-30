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    • 30.06.2020 13:42
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın torun sevinci! Görmek için İstanbul'a geldi

    Son dakika haberi... Başkan 'ın 8. torunu dünyaya geldi. Torununu görmek için İstanbul'a gelen Erdoğan tekrar Ankara'ya hareket etti.

    Başkan Erdoğan'ın kızı Esra ile 'ın dördüncü çocukları "Hamza Salih" dünyaya geldi.
    Başkan Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde tekrar Ankara'ya hareket etti.

    BAKAN ALBAYRAK'TAN MESAJ
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da twitter hesabından, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" mesajını paylaştı.

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