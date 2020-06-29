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    • 30.06.2020 01:42
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    'ın mutlu günü: 4'üncü kez baba oldu

    sosyal medya hesabından 4’üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, “Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz” ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak 4'üncü kez baba oldu

    , "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" diyerek, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" dedi.

    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mutlu günü: 4'üncü kez baba oldu
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