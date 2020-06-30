Başkan Erdoğan kabine sonrası salgına karşı yeni tedbirleri açıkladı: 1 ay daha kısa çalışma ödeneği

BAŞKAN Erdoğan, dün Kabine'ye liderlik yaptı. Toplantı sonrası şu mesajları verdi:
DÜNYADA salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biriyiz.
TEMİZLİK, maske mesafeden taviz vermiyoruz. Amacımız vaka ve vefat sayısını sıfır noktasına çekebilmek.
SALGIN sürecinde her kesimi verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresini bir ay daha uzatıyoruz.
SON dönemde salgından en çok etkilenen ülkelerden Irak'a yardım paketini yola çıkarıyoruz
GELİŞMİŞ ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine tüm dostları için ümit kapısı haline geldi.
DEMOKRASİMİZE ve kalkınmamıza saldırdılar. Hamd olsun Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti duruşu sayesinde başaramadılar.
BİRİLERİ yine sinsice değerlerimize saldırıyor. Lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek gençleri zehirleme peşindeler.
MECLİS'E GETİRİYORUZ
DAHA demokratik ve çoğulcu baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Kanun teklifini yarın (bugün) Meclis'e getiriyoruz.