ÖSYM fotoğraf değiştirme nasıl yapılır? 2020 ÖSYM fotoğraf güncelleme yapmak için tıklayınız!

ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? 2020 ÖSYM fotoğraf değiştirme! ÖSYM tarafından KPSS başvuru döneminin başladığı duyuruldu. ÖSYM sisteminde geçmiş yıllardan kalan fotoğraflarını güncellemek isteyen adaylar da ÖSYM fotoğraf güncelleme için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, ÖSYM fotoğraf değiştirme nasıl yapılır? İnternet üzerinden ÖSYM fotoğraf değiştirme yapılabilir mi? İşte yanıtı!
ÖSYM FOTOĞRAF GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
Fotoğraf güncelleme işlemi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;
1- ÖSYM AİS sayfasına giriş yapın.
2-Giriş yaptığınız ekrandan sol altta kalan Fotoğraf bilgilerim yazısına tıklayın.
3-Burada fotoğrafınız onaylanmıştır uyarısını alıyorsanız, yeniden fotoğraf onaylatmanıza gerek kalmayacaktır. Eğer farklı bir uyarı alıyorsanız şu adımları uygulamanız gerekmektedir;
Çekilen her fotoğraf ÖSYM tarafından kontrol edilmektedir. Fotoğrafınız ÖSYM tarafından reddedilmediği sürece çekim tarihinden itibaren 50 aydır.
ÖSYM tarafından fotoğrafınız uygun bulunmayarak reddedilmişse "Sınav Fotoğraf Güncelleme" süreci içerisinde fotoğrafınızı güncellemeniz gerekmektedir. Sınav fotoğrafınızı, başvuru dönemi içerisinde fotoğrafınızın çekildiği başvuru merkezinde ücretsiz olarak güncelletebilirsiniz.
FOTOĞRAF DEĞİŞTİRMEDE KOLAYLIK
ÖSYM, fotoğraflarının süresi dolan öğrencilerin fotoğraflarını güncellemek için herhangi bir sınava başvuru yapma şartını kaldırdı. Ayrıca ÖSYM öğrencilerin fotoğraflarını güncellemelerinde kolaylıklar sağlayan bir düzenleme yaptı.
ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemesi için alınan ücrette 1 Şubat 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvuruda bulunmadan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü(SK) ve Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilmektedirler.
Aday işlemleri sisteminde fotoğrafımın süresi dolmuştur uyarısı çıkıyor nasıl ekleyebilirim?
Sistemde fotoğraflarının "Geçerlilik Süresi Dolan" adaylar; herhangi bir sınava başvuru süreci olmaksızın Sınav Koordinatörlüklerinden (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinden fotoğraflarını güncelletebilir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca; adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme /ekleme yapabilecekler