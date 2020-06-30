2020 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM! 2020 KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları nasıl yapılır?

KPSS başvuru kılavuzu 2020! ÖSYM KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ye giriş yapacak lisans mezunları da KPSS başvuru kılavuzu hakkında araştırma yapmaya başladı. KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Başvurular elektronik ortamda ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. İşte, 2020 KPSS başvuru kılavuzu!
KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!
2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
SINAV ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL ÖABT
(Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
2020 KPSS NE ZAMAN?
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
2020 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Henüz yayınlanmayan KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı: 75 TL Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığıHalkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)