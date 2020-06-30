2020 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM! 2020 KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

2020 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Henüz yayınlanmayan KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı: 75 TL Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.