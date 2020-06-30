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    • 30.06.2020 14:59
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    Devlet kurumlarında çalışmak isteyenlerin girmesi gereken KPSS her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Bu yıl corona virüsle mücadele kapsamında pek çok sınav gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın da tarihi değişti. Peki sınav ne zaman yapılacak? Öncesinde adaylar başvurularını yapmak için heyecanlı bekleyişe başladı. ÖSYM takvimine göre bugün başlayacak olan ? ? İşte ayrıntılar…

    KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru ücreti ödemeleri nasıl yapılacak?

    2020 KPSS için heyecan dorukta, adaylar başvuruların başlamasını bekliyordu ve az önce kılavuz yayınlandı. Sınava az bir zaman kala lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri belirlendi. Peki 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar, ödemeler nereden ve nasıl yapılacak? Memur olmak isteyen vatandaşların katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları nasıl yapılıyor? İşte binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 KPSS ücretleri ve ödeneceği bankaların bilgisi...

    2020 KPSS NE ZAMAN?

    2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
    2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
    2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
    2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
    2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
    2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
    2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
    2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

    KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
    Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

    2020 KPSS SINAV ÜCRETLERİ

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
    KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL ÖABT
    (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

    2020 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    * Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM
    cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para
    yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak
    isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını
    göz önünde bulundurmalıdır.
    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak
    adaylar hariç)
    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak
    adaylar hariç)


    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
    ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve
    ATM'den ücret yatırılmaz.)
    Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından
    kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
    Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte
    oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse
    banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran
    adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle
    incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek
    bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma
    saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
    Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak
    yatıracaklardır.
    Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav
    sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
    Haberler Güncel KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru ücreti ödemeleri nasıl yapılacak?
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