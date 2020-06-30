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    • 30.06.2020 15:20
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    Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'ya tepkisi

    Son dakika heri...  Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, yıkıcı bir anlayışla 'da bulunuyor" dedi. Çavuşoğlu, "Macron dürüst davranmadı. Fransa, Libya'da bir darbeciyi destekliyor." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Libya tepkisi

    Mevlüt Çavuşoğlu, 'da ağırladığı Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile kameraların karşısına geçti.

    'Dost kara günde belli olur' deyişinin Macarca'da da bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, yalnızca koronavirüs salgınında değil iyi günlerde de dayanışmanın süreceği mesanı verdi.

    Budapeşte yönetiminin Avrupa Birliği'nde () Ankara'ya verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, "AB politikalarını gözden geçirmeli" dedi.



    FRANSA'YA LİBYA TEPKİSİ
    Bakan Çavuşoğlu, "Fransa yıkıcı bir anlayışla Libya'da bulunuyor" dedi. Çavuşoğlu, "Macron dürüst davranmadı. Fransa, Libya'da bir darbeciyi destekliyor." ifadelerini kullandı.

    AB'NİN TÜRKİYE'YE SÖZÜ
    Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz." açıklamasında bulundu.

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