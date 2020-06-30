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    • 30.06.2020 19:24
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    Valiliği: Maske takmak zorunlu

    Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunlu olduğu ve maske takmayan vatandaşların idari para cezasına çarptırılacağı bildirildi.

    O ilde de maske takmak zorunlu

    'de tedbirleri kapsamında kent genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

    Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunluğu olduğu bildirildi.

    900 LİRA CEZASI VAR

    Açıklamada, "Bingöl Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

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