AK Parti, bugün TBMM'ye Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni sundu. Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. CHP yönetimiyse seçimlerde aldıkları oy oranına rağmen baroların hakimiyetini kaybetmekten dolayı endişe duyuyor. Buna karşı CHP teşkilatları Çağlayan Adliyesi önünde eylem düzenledi.
KAFTANCIOĞLU İSTANBUL BAROSUNA EMİR VERİYOR!
27 Haziran'da CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği talimatla bugün CHP'li avukatlar ve CHP teşkilatları İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı. CHP'li Eren Erdem sosyal medya hesabından "demokratik direniş" algısı oluşturmaya çalıştı.
Kaftancıoğlu 27 Haziran'da İstanbul Barosu'ndaki avukatlara, "İstanbul'da ki partili bütün avukatlarımızı eksiksiz Savunma Mitingine destek vermeye davet ediyorum" emrini vermişti.
EYLEME DHKP-C'Lİ AVUKATLAR DA KATILDI
CHP'li avukatların, barolardaki tahakkümlerini devam ettirebilmek için Çağlayan Adliyesi önünde düzenledikleri "Savunma Mitingi" adlı eylemine DHKP-C'li teröristlerin avukatları da destek verdi.
Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan CHP'li avukatların, sosyal mesafe kuralını da çiğnediği görüldü.
CHP TALİMATIYLA GAZETELERE İLAN VERDİLER!
Ayrıca CHP'nin arka bahçesi haline dönüşen 79 ilin barosu CHP Genel Merkezinin talimatıyla gazetelere ilan verdi.
CHP'nin tekelleştiği yer sadece barolar değil. Tabipler Birliği ve Mimarlar Odası'nda da benzer vaseyetleri devam ediyor.
TAKVİM.COM.TR / ÖZEL