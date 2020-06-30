AK Parti, bugün TBMM'ye Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni sundu. Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. CHP yönetimiyse seçimlerde aldıkları oy oranına rağmen baroların hakimiyetini kaybetmekten dolayı endişe duyuyor. Buna karşı CHP teşkilatları Çağlayan Adliyesi önünde eylem düzenledi.