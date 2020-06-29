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    • 29.06.2020 23:50
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    'da terör örgütü 'dan güvenlik korucularının geçişi sırasında 'li saldırı!

    'ın Çaldıran ilçesinde, yapımı devam eden askeri üs bölgedeki iinşaat alanının güvenliğini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlayan aracın geçişi sırasında 'lı teröristlerce uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı () ile saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda bir korucu yaralandı.

    Van'da PKK'da alçak saldırı!

    'ın Çaldıran ilçesine bağlı Yukarıyanıktaş Mahallesi'ndeki mevkisinde yapımı devam eden üs bölge inşaat alanın güvenliğini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimi için giden araca, 'lı teröristlerce uzaktan kumanda ile 'li saldırı düzenlendi.

    Van Valiliği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "BİR KORUCU AYAĞINDAN YARALANMIŞTIR"
    "Çaldıran ilçesi Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe Mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alınının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Olayda bir korucu ayağından yaralanmıştır. Yaralı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk tedavisinden sonra helikopterle YYÜ Hastanesine sevk edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır."

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