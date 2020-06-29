Yeditepe Konserleri kapsamında Gökhan Tepe ve Murat Dalkılıç izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Gökhan Tepe ve Murat Dalkılıç müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve "Adı aşk olsun" isimli şarkısıyla konsere başlayan Gökhan Tepe, "Evlerinizde bizi misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Tepe'in ardından sahneye çıkan Dalkılıç ise Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde yer almanın onurunu yaşadığını işaret ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul Yeditepe Konserleri'nde, Boğaz'ın bu eşsiz manzarası ile karşınızdayız. Bu konserler Cumhurbaşkanlığımızın pandemi sürecinde müzisyenlere verdiği müthiş bir destektir. Aynı zamanda evlerimizde güzel güzel vakit geçirebilmemiz adına gerçekten çok hoş ve tatlı bir organizasyon. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı gerçekten mutluluk duyuyoruz. Çok güzel şarkılarımızı hep beraber söyleyeceğiz. Bu akşam için güzel bir repertuar hazırladık, iyi eğlenceler."

Gökhan Tepe ve Murat Dalkılıç'ın ardından devam edecek konserlerde, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.