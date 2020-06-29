Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! İlk kez insan üzerinde denendi!

Rus basınında yer alan habere göre, yeni koronavirüse karşı aşı geliştiren CNBG şirketi, aşı adayının insanlar üzerinde başarıyla denendiği ifade edildi.

Test edilen iki ayrı aşı adayının olumlu sonuç gösterdiği ifade edilen açıklamada, ön bilgilere göre CNBG'nin Pekin biriminde üretilen aşı adayının test edildiği 1.120 sağlıklı kişinin tümünde güvenli bir şekilde koronavirüs antikorlarının üretilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Aynı şirketin Vuhan kentindeki biriminde de aşı testlerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

CNBG, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) aşı testlerinin son aşamasına geçilmesi için izin alındığını da açıkladı, ancak bunun tam olarak hangi aşı olduğu konusunda net bilgi vermedi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki şirketin aşı çalışmalarında öncü olduğunu açıklamıştı. Açıklamaya göre merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Astrazeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının şu anda dünyada en ileri seviyede gelişim göstermiş aşı adayı, bu şirketi ABD merkezli Moderna'nın ürettiği aşı adayı takip ediyor.

Söz konusu aşıların klinik testlerinin ikinci ve üçüncü aşamasına geçilebileceği ifade ediliyor. Dünyada toplam test edilen yaklaşık 200 aşı adayı arasından 15'i insanlarda test edilme aşamasında bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA DENEYLERİ BAE'DE

CNBG bünyesinde Vuhan Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen, birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri Çin'de yapılan inaktif aşıların BAE'de yerlileştirilmesi için de çalışmalar yürütülecek.

Çinli aşı şirketinin ülkede uzun süredir çok düşük seviyede seyreden vaka sayıları nedeniyle, aşı testlerinde kullanılacak denek bulmakta zorlandığı ve bu nedenle yabancı bir ülkeyle anlaştığı düşünülüyor.

Çin'deki CanSino ve Sinovac Biotech firmaları da daha önce üçüncü aşama klinik deneylere sırasıyla Kanada ve Brezilya'da başlayacaklarını açıklamıştı.

PEKİN'DE YAKLAŞIK 2.5 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILDI

Ülkenin başkenti Pekin'de 11 Haziran'da bir gıda pazarı kaynaklı Kovid-19 vakalarının hızla artması ülkede ikinci dalga endişelerine yol açmıştı. Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonu, vakaların yükselişe geçtiği 11 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2,5 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldığını aktarmıştı.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişiler dahil, evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.