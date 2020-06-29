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    • 29.06.2020 10:41
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    : Ayvalık'ta ları taşıyan battı!

    'in Ayvalık ilçesi açıklarında ları taşıyan battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

    Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı!

    Ayvalık'ın Çıplak Ada batısının yaklaşık 1 mil mesafede 1 adet düzensiz göçmen u olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Komutanlığı olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından göçmen botunun yarı batık durumda olduğunun ve denizde göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.



    Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk Karasularına geri itildikleri öğrenildi. Göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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