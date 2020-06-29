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    • 29.06.2020 10:18
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    ün sıfır noktasından şoke eden haber! 400 bin kişi karantinada!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tio dünya genelinde 10 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 502 bini aştı. Dünya koronavirüsle savaşırken virüsün sıfır noktası olarak adlandırılan Çin'den şoke eden bir haber geldi. Gelen son dakika haberine göre Çin, başkent Pekin’in komşusu olan bölgesinde koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine 400 bin kişinin yaşadığı bölgeye giriş çıkışları yasakladı.

    Çin, başkent Pekin'in komşusu olan Hebei bölgesinde koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine 400 bin kişinin yaşadığı bölgeye giriş çıkışları yasakladı.

    Hebei'de bulunan Anşin kasabasında, sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden yürürlüğe girmiş durumda. Her haneden sadece bir kişi, günde bir kez evden dışarı çıkabiliyor.

    Yerel idareden yapılan çağrılarda halktan kurallara uymaları ve koronavirüse karşı verilen mücadeleyi desteklemeleri isteniyor.

    DÜNYA GENELİNDE 502 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 5 milyon 501 bin 522 kişi sağlığına kavuştu.

    En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 81 bin 551), Brezilya (715 bin 905), Rusya (399 bin 87), Hindistan (319 bin 393), Şili (228 bin 55), İtalya (188 bin 584), İran (183 bin 310), Almanya (177 bin 500), Türkiye (169 bin 182) ve Peru (164 bin 24) oldu.

    Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bin 489'a ulaşırken, virüs nedeniyle 502 bin 528 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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