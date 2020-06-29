LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları ne zaman açıklanır? MEB takvimi

LGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 LGS sonuçları açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren milyonlarca öğrencide gözler MEB takvimine çevrildi. Tercih yapacak ve kaç puan aldığını merak eden öğrenciler LGS sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanır? Sınav 20 Haziran tarihinde düzenlenmişti. Sınavın ardından soru cevap kitapçığı duyurulmuştu.

LGS SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Türkçe, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ve Matematik ile Fen Bilimleri konularındaki toplam 90 soru açıklandı. İşte sayısal ve sözel LGS soru cevap kitapçığı!

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda öğrencilere sözel alandan sorular yönetiltidi. Türkçe'den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru yönlendirildi. Ayrıca öğrenciler Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru yönetildi..

İkinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından soruların adaylara yöneltileceği 40 soru için adaylara 80 dakika süre tanındı.

LGS SÖZEL SORU CEVAP KİTAPÇIĞI

LGS SAYISAL SORU CEVAP KİTAPÇIĞI