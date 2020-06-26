Hastane yolu için "bütçe yok" deyip Fatih Sultan Mehmet'in portresine 6.5 milyon TL ödeyen İBB'ye tepki: Hani para yoktu?
"Bütçem yok" bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İBB bütçesini kendi reklamı için harcamaktan geri durmuyor. Kameralar eşliğinde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sırasında saygısızca tavırlar sergileyen İmamoğlu'nun tepkiler üzerine imajını düzeltmek amacıyla Londra'da yapılan açık artırmada aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portesine ödediği miktar İstanbullulara 'pes' dedirtti. Sosyal medya olayı "ucuz bir şov" olarak yorumlarken, İmamoğlu'na "hani projelere bütçen yoktu?" sorusunu yöneltti.
Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" ifadelerini kullandı.
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra'da yapılan açık artırmada 770 bin sterline (yaklaşık 6.5 milyon TL) İBB tarafından satın alındı. Fatih'in türbesine ziyareti sırasında ellerini arkada bağlayarak türbenin duvarına tekme atan İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyümüştü.