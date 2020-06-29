İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimlik Paylaşımı Sistemi Katılma Payı Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'e ilişkin detayları paylaştı.

İşte o düzenleme

Kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine anlık, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla bugün itibariyle 2.008 kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin online erişmesine imkân sağlayan Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) hizmetinden; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer almayan kurumlar, katılma payı karşılığında (ücretli) faydalanmaktadır.

5490 sayılı Kanunda 19.10.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte; KPS katılma payı, sunulan servisin niteliği dikkate alınarak 3 kuruş olarak belirlenmiş, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacağı düzenlenmiştir.