İspanyol Halk Sağlığı ve Sağlık İdaresi Derneğinden Dr Joan Ramon Villalbi "Sadece bir sonuç olduğunda, her zaman daha fazla veri, daha fazla çalışma, daha fazla örnek istersiniz. Ancak kesinlikle ilginç" dedi.

Bulguları değerlendiren ekip, yeni koronavirüsün ortaya çıkmasından önceki aylarda bildirilen bazı sert grip vakalarının aslında Covid-19 vakaları olabileceğine dikkat çekti. Barcelona Üniversitesi araştırmacıları "Bazı tanımlanmamış grip vakaları, 2019-2020 sezonunda Covid-19 vakalarını maskelemiş olabilir" dedi. Araştırma ekibi yazarlarından İspanyol Viroloji Derneği Başkanı Albert Bosch "Covid-19 ile enfekte olanlara, halk sağlığı tedbirleri alınmadan önce yanlışlıkla grip teşhisi konulmuş olabilir" dedi. İspanyol bilim insanlarının çalışması medRXiv'te hakem heyetinin onayına sunuldu.