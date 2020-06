Dünya genelinde rekor seviyelere ulaşan koronavirüs vakalarında her geçen gün yeni bir veri ortaya çıkıyor. Son birkaç haftadır özellikle Amerika kıtasında etkili olan virüs, mart ve nisan aylarında İspanya, Fransa ve İtalya'da on binlerce can almıştı. Ancak, Barselona Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışma, virüsün Vuhan'da (Çin) görüldüğünün resmi olarak açıklanmasından çok önce İspanya'da görüldüğünü ortaya çıkardı. Daha önce Fransa, İtalya ve ABD de vakaların resmi olarak ortayı çıkmasından birkaç ay önce ülkelerinde görüldüğünü belirlemişti.