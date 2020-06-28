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    • 28.06.2020 15:46
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    2020 YKS (-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? Sayısal, eşit ağırlık ve sözel TYT ve YKS ile alan bölümler...

    YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? Gibi sorular ve terimler üniversite sınavına giren adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni sınav sistemi ile birlikte puan türleri 18 den 5 düşürüldü. Bu yeni gelen puan türleri ise Sayısal, eşit ağırlık ve sözel olarak belirlendi. Artık yeni sisteme göre öğrenciler bu puan türlerine göre bölümlere yerleşecekler. TYT den tercih edilebilecek bölümler, TYT Bölümü Meslekleri,TYT Puanlı Bölümleri ve tüm detaylar son dakika haberi takvim.com.tr'de

    2020 YKS TYT-AYT puan türleri ve bölümleri nelerdir?

    YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? Gibi sorular ve terimler üniversite sınavına giren adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TYT bölümleri TYT ve YKS ile alan bölümler olarak ikiye ayıra biliriz. Bunlar 2 Yıllık TYT bölümler ile 4 yıllık TYT bölümlerdir. TYT sınavı Temel Yeterlilik Testi olup, üniversiteye geçiş sisteminin 1.oturum sınavıdır. Bu sınavda sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimleri sorusu karşımıza çıkıyor. Bu sınava herkesin girmesi zorunludur. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    TYT Puan Türü ve Bölümleri

    TYT sınavı Temel Yeterlilik Testi olup, üniversiteye geçiş sisteminin 1.oturum sınavıdır. Bu sınavda sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimleri sorusu karşımıza çıkıyor. Bu sınava herkesin girmesi zorunludur.

    TYT Test Ağırlıkları (Sadece TYT Sınavına Girecekler için Geçerlidir)

    Türkçe: %33

    Sosyal Bilimler: : %17

    Temel Matematik: : %33

    Fen Bilimleri: : %17

    TYT ile Alan Bölümler

    YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI / BÖLÜMLER ÖĞRETİM SÜRESİ PUAN TÜRÜ

    Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 TYT
    Adalet 2 TYT
    Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT
    Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT
    Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT
    Anestezi 2 TYT
    Arıcılık 2 TYT
    Aşçılık 2 TYT
    Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT
    Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT
    Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 TYT
    Bağcılık 2 TYT
    Bahçe Tarımı 2 TYT
    Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT
    Basım ve Yayın Teknolojileri 2 TYT
    Basın ve Yayıncılık 2 TYT
    Beton Teknolojisi 2 TYT
    Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 TYT
    Bilgi Yönetimi 2 TYT
    Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT
    Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT
    Bilgisayar Programcılığı 2 TYT
    Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT
    Bitki Koruma 2 TYT
    Biyokimya 2 TYT
    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT
    Boya Teknolojisi 2 TYT
    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT
    Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT
    Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 TYT
    Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT
    Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 TYT
    Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT
    Çevre Sağlığı 2 TYT
    Çevre Temizliği ve Denetimi 2 TYT
    Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT
    Çocuk Gelişimi 2 TYT
    Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT
    Deniz Brokerliği 2 TYT
    Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT
    Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT
    Deri Konfeksiyon 2 TYT
    Deri Teknolojisi 2 TYT
    Dış Ticaret 2 TYT
    Diş Protez Teknolojisi 2 TYT
    Diyaliz 2 TYT
    Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 TYT
    Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT
    Döküm 2 TYT
    Eczane Hizmetleri 2 TYT
    Elektrik 2 TYT
    Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT
    Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 TYT
    Elektromekanik Taşıyıcılar 2 TYT
    Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT
    Elektronik Teknolojisi 2 TYT
    Elektronörofizyoloji 2 TYT
    Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT
    Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT
    Endüstriyel Cam ve Seramik 2 TYT
    Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT
    Endüstriyel Tavukçuluk 2 TYT
    Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 TYT
    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT
    Eser Koruma 2 TYT
    Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT
    Ev İdaresi 2 TYT
    Evde Hasta Bakımı 2 TYT
    Fındık Eksperliği 2 TYT
    Fidan Yetiştiriciliği 2 TYT
    Fizyoterapi 2 TYT
    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 TYT
    Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT
    Geleneksel El Sanatları 2 TYT
    Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 TYT
    Gemi İnşaatı 2 TYT
    Gemi Makineleri İşletme 2 TYT
    Geoteknik 2 TYT
    Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT
    Gıda Teknolojisi 2 TYT
    Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT
    Görsel İletişim 2 TYT
    Grafik Tasarımı 2 TYT
    Halıcılık ve Kilimcilik 2 TYT
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT
    Harita ve Kadastro 2 TYT
    Hava Lojistiği 2 TYT
    Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT
    İç Mekan Tasarımı 2 TYT
    İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT
    İkram Hizmetleri 2 TYT
    İlahiyat 2 TYT
    İlk ve Acil Yardım 2 TYT
    İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT
    İnşaat Teknolojisi 2 TYT
    İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 TYT
    İş Makineleri Operatörlüğü 2 TYT
    İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT
    İş ve Uğraşı Terapisi 2 TYT
    İşletme Yönetimi 2 TYT
    Kağıt Teknolojisi 2 TYT
    Kaynak Teknolojisi 2 TYT
    Kimya Teknolojisi 2 TYT
    Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT
    Kooperatifçilik 2 TYT
    Kozmetik Teknolojisi 2 TYT
    Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 TYT
    Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT
    Kültür Balıkçılığı 2 TYT
    Kültürel Miras ve Turizm 2 TYT
    Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 TYT
    Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT
    Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT
    Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 TYT
    Lojistik 2 TYT
    Maden Teknolojisi 2 TYT
    Makine 2 TYT
    Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 TYT
    Maliye 2 TYT
    Mantarcılık 2 TYT
    Marina İşletme 2 TYT
    Marina ve Yat İşletmeciliği 2 TYT
    Marka İletişimi 2 TYT
    Medya ve İletişim 2 TYT
    Mekatronik 2 TYT
    Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 TYT
    Metalurji 2 TYT
    Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT
    Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT
    Mimari Restorasyon 2 TYT
    Mobil Teknolojileri 2 TYT
    Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT
    Moda Tasarımı 2 TYT
    Moda Yönetimi 2 TYT
    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT
    Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 TYT
    Nükleer Tıp Teknikleri 2 TYT
    Odyometri 2 TYT
    Optisyenlik 2 TYT
    Organik Tarım 2 TYT
    Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT
    Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT
    Oto Boya ve Karoseri 2 TYT
    Otobüs Kaptanlığı 2 TYT
    Otomotiv Teknolojisi 2 TYT
    Otopsi Yardımcılığı 2 TYT
    Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT
    Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
    Pazarlama 2 TYT
    Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 TYT
    Perfüzyon Teknikleri 2 TYT
    Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 TYT
    Podoloji 2 TYT
    Polimer Teknolojisi 2 TYT
    Posta Hizmetleri 2 TYT
    Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT
    Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 TYT
    Radyoterapi 2 TYT
    Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 TYT
    Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 TYT
    Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT
    Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT
    Raylı Sistemler Makinistlik 2 TYT
    Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 TYT
    Reklamcılık 2 TYT
    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT
    Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT
    Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT
    Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 TYT
    Sahne ve Dekor Tasarımı 2 TYT
    Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 TYT
    Seracılık 2 TYT
    Seramik ve Cam 2 TYT
    Seramik, Cam ve Çinicilik 2 TYT
    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT
    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 TYT
    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT
    Sondaj Teknolojisi 2 TYT
    Sosyal Güvenlik 2 TYT
    Sosyal Hizmetler 2 TYT
    Spor Yönetimi 2 TYT
    Su Altı Teknolojisi 2 TYT
    Sulama Teknolojisi 2 TYT
    Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT
    Süt ve Besi Hayvancılığı 2 TYT
    Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT
    Şarap Üretim Teknolojisi 2 TYT
    Tahribatsız Muayene 2 TYT
    Tapu ve Kadastro 2 TYT
    Tarım 2 TYT
    Tarım Makineleri 2 TYT
    Tarımsal İşletmecilik 2 TYT
    Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 TYT
    Tarla Bitkileri 2 TYT
    Tekstil Teknolojisi 2 TYT
    Tekstil ve Halı Makineleri 2 TYT
    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT
    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
    Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT
    Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT
    Tohumculuk 2 TYT
    Turist Rehberliği 2 TYT
    Turizm Animasyonu 2 TYT
    Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT
    Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT
    Uçak Teknolojisi 2 TYT
    Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 TYT
    Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 TYT
    Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 TYT
    Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 TYT
    Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 TYT
    Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 TYT
    Üretimde Kalite Kontrol 2 TYT
    Web Tasarımı ve Kodlama 2 TYT
    Yağ Endüstrisi 2 TYT
    Yapı Denetimi 2 TYT
    Yapı Ressamlığı 2 TYT
    Yapı Tesisat Teknolojisi 2 TYT
    Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 TYT
    Yaşlı Bakımı 2 TYT
    Yat İşletme ve Yönetimi 2 TYT
    Yat Kaptanlığı 2 TYT
    Yerel Yönetimler 2 TYT
    Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 TYT
    AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri

    SAYISAL Puan Türü ve Bölümleri

    Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.

    Sayısal Test Ağırlıkları – TYT

    Türkçe: %13

    Sosyal Bilimler: %7

    Temel Matematik: %13

    Fen Bilimleri: %7

    Sayısal Test Ağırlıkları – AYT

    Matematik: %30

    Fizik: %10

    Kimya: %10

    Biyoloji: %10

    Sayısal Bölümler ve Meslekler

    NOT: Bu liste YÖK tarafından 18.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Sayısal öğrencileri bu listeden tercih edebileceği bölümleri öğrenebilirler. Ayrıca bölümlerin üzerine tıklayarak taban puanları ve sıralamalarını öğrenebilirsiniz.

    BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ

    Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY

    Adli Bilimler SAY

    Adli Bilişim Mühendisliği SAY

    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY

    Aktüerya SAY

    Aktüerya Bilimleri SAY

    Astronomi ve Astrofizik SAY

    Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY

    Bahçe Bitkileri SAY

    Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY

    Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY

    Basım Teknolojileri SAY

    Beslenme ve Diyetetik SAY

    Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY

    Bilgisayar Bilimleri SAY

    Bilgisayar Mühendisliği SAY

    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY

    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY

    Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY

    Bilgisayar-Enformatik SAY

    Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY

    Bitki Koruma SAY

    Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY

    Biyoenformatik ve Genetik SAY

    Biyokimya SAY

    Biyoloji SAY

    Biyoloji Öğretmenliği SAY

    Biyomedikal Mühendisliği SAY

    Biyomühendislik SAY

    Biyosistem Mühendisliği SAY

    Biyoteknoloji SAY

    Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY

    Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY

    Çevre Mühendisliği SAY

    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY

    Deri Mühendisliği SAY

    Dijital Oyun Tasarımı SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi SAY

    Diş Hekimliği SAY

    Ebelik SAY

    Eczacılık SAY

    Elektrik Mühendisliği SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY

    Elektronik Mühendisliği SAY

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY

    Endüstri Mühendisliği SAY

    Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY

    Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY

    Endüstriyel Tasarım SAY

    Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY

    Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY

    Ergoterapi SAY

    Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY

    Fizik SAY

    Fizik Mühendisliği SAY

    Fizik Öğretmenliği SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY

    Fotonik SAY

    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY

    Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY

    Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY

    Gemi ve Yat Tasarımı SAY

    Genetik ve Biyomühendislik SAY

    Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAY

    Geomatik Mühendisliği SAY

    Gerontoloji SAY

    Gıda Mühendisliği SAY

    Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAY

    Güverte (Yüksekokul) SAY

    Harita Mühendisliği SAY

    Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY

    Havacılık Elektroniği SAY

    Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY

    Hayvancılık Üretimi SAY

    Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri SAY

    Hemşirelik SAY

    Hemşirelik Yüksekokulu SAY

    Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri SAY

    Hidrojeoloji Mühendisliği SAY

    İç Mimarlık SAY

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY

    İmalat Mühendisliği SAY

    İnşaat Mühendisliği SAY

    İstatistik SAY

    İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

    İş Sağlığı ve Güvenliği SAY

    İşletme Mühendisliği SAY

    Jeofizik Mühendisliği SAY

    Jeoloji Mühendisliği SAY

    Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY

    Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY

    Kimya SAY

    Kimya Mühendisliği SAY

    Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAY

    Kimya Öğretmenliği SAY

    Kimya ve Süreç Mühendisliği SAY

    Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY

    Lif ve Polimer Mühendisliği SAY

    Maden Mühendisliği SAY

    Makine Mühendisliği SAY

    Makine ve İmalat Mühendisliği SAY

    Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY

    Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

    Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY

    Matematik SAY

    Matematik Mühendisliği SAY

    Matematik Öğretmenliği SAY

    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

    Matematik-Bilgisayar SAY

    Mekatronik Mühendisliği SAY

    Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY

    Meteoroloji Mühendisliği SAY

    Mimarlık SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY

    Moleküler Biyoteknoloji SAY

    Mühendislik Programları SAY

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY

    Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY

    Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

    Nükleer Enerji Mühendisliği SAY

    Odyoloji SAY

    Optik ve Akustik Mühendisliği SAY

    Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY

    Orman Mühendisliği SAY

    Ortez-Protez SAY

    Otomotiv Mühendisliği SAY

    Perfüzyon SAY

    Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY

    Peyzaj Mimarlığı SAY

    Pilotaj SAY

    Polimer Mühendisliği SAY

    Raylı Sistemler Mühendisliği SAY

    Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY

    Su Ürünleri Mühendisliği SAY

    Süt Teknolojisi SAY

    Şehir ve Bölge Planlama SAY

    Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY

    Tarımsal Biyoteknoloji SAY

    Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY

    Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY

    Tarla Bitkileri SAY

    Tekstil Mühendisliği SAY

    Tıp Fakültesi SAY

    Tıp Mühendisliği SAY

    Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY

    Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY

    Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAY

    Uçak Bakım ve Onarım SAY

    Uçak Elektrik-Elektronik SAY

    Uçak Gövde-Motor Bakım SAY

    Uçak Mühendisliği SAY

    Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY

    Ulaştırma Mühendisliği SAY

    Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY

    Uzay Mühendisliği SAY

    Veterinerlik SAY

    Yapay Zeka Mühendisliği SAY

    Yazılım Geliştirme SAY

    Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY

    Yazılım Mühendisliği SAY

    Ziraat Mühendisliği SAY

    Zootekni SAY

    SÖZEL Puan Türü ve Bölümleri

    Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.

    Sözel Test Ağırlıkları – TYT

    Türkçe: %13

    Sosyal Bilimler: %7

    Temel Matematik: %13

    Fen Bilimleri: %7

    Sözel Test Ağırlıkları – AYT

    Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

    Türk Dili ve Edebiyatı: %18

    Tarih-1: %7

    Coğrafya-1 %5

    Sosyal Bilimler – 2

    Tarih-2: %8

    Coğrafya-2: %8

    Felsefe Grubu: %9

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

    EŞİT AĞIRLIK Puan Türü ve Bölümleri

    Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Matematik ve Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.

    Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT

    Türkçe: %13

    Sosyal Bilimler: %7

    Temel Matematik: %13

    Fen Bilimleri: %7

    Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT

    Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

    Türk Dili ve Edebiyatı: %18

    Tarih-1: %7

    Coğrafya-1 %5

    Matematik: %30

    DİL Puan Türü ve Bölümleri

    Yabancı Dil öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için sadece Yabancı Dil testini çözmek zorundalar.

    Yabancı Dil Test Ağırlıkları – TYT

    Türkçe: %13

    Sosyal Bilimler: %7

    Temel Matematik: %13

    Fen Bilimleri: %7

    Yabancı Dil Test Ağırlıkları – AYT

    Yabancı Dil: %60
    Haberler Güncel 2020 YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? Sayısal, eşit ağırlık ve sözel TYT ve YKS ile alan bölümler...
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