YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? Gibi sorular ve terimler üniversite sınavına giren adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TYT bölümleri TYT ve YKS ile alan bölümler olarak ikiye ayıra biliriz. Bunlar 2 Yıllık TYT bölümler ile 4 yıllık TYT bölümlerdir. TYT sınavı Temel Yeterlilik Testi olup, üniversiteye geçiş sisteminin 1.oturum sınavıdır. Bu sınavda sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimleri sorusu karşımıza çıkıyor. Bu sınava herkesin girmesi zorunludur. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TYT Puan Türü ve Bölümleri
TYT sınavı Temel Yeterlilik Testi olup, üniversiteye geçiş sisteminin 1.oturum sınavıdır. Bu sınavda sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimleri sorusu karşımıza çıkıyor. Bu sınava herkesin girmesi zorunludur.
TYT Test Ağırlıkları (Sadece TYT Sınavına Girecekler için Geçerlidir)
Türkçe: %33
Sosyal Bilimler: : %17
Temel Matematik: : %33
Fen Bilimleri: : %17
TYT ile Alan Bölümler
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI / BÖLÜMLER ÖĞRETİM SÜRESİ PUAN TÜRÜ
Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 TYT
Adalet 2 TYT
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT
Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT
Anestezi 2 TYT
Arıcılık 2 TYT
Aşçılık 2 TYT
Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT
Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 TYT
Bağcılık 2 TYT
Bahçe Tarımı 2 TYT
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT
Basım ve Yayın Teknolojileri 2 TYT
Basın ve Yayıncılık 2 TYT
Beton Teknolojisi 2 TYT
Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 TYT
Bilgi Yönetimi 2 TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT
Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT
Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT
Bitki Koruma 2 TYT
Biyokimya 2 TYT
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT
Boya Teknolojisi 2 TYT
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT
Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 TYT
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 TYT
Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT
Çevre Sağlığı 2 TYT
Çevre Temizliği ve Denetimi 2 TYT
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT
Çocuk Gelişimi 2 TYT
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT
Deniz Brokerliği 2 TYT
Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT
Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT
Deri Konfeksiyon 2 TYT
Deri Teknolojisi 2 TYT
Dış Ticaret 2 TYT
Diş Protez Teknolojisi 2 TYT
Diyaliz 2 TYT
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 TYT
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT
Döküm 2 TYT
Eczane Hizmetleri 2 TYT
Elektrik 2 TYT
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 TYT
Elektromekanik Taşıyıcılar 2 TYT
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT
Elektronik Teknolojisi 2 TYT
Elektronörofizyoloji 2 TYT
Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT
Endüstriyel Cam ve Seramik 2 TYT
Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT
Endüstriyel Tavukçuluk 2 TYT
Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 TYT
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT
Eser Koruma 2 TYT
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT
Ev İdaresi 2 TYT
Evde Hasta Bakımı 2 TYT
Fındık Eksperliği 2 TYT
Fidan Yetiştiriciliği 2 TYT
Fizyoterapi 2 TYT
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 TYT
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT
Geleneksel El Sanatları 2 TYT
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 TYT
Gemi İnşaatı 2 TYT
Gemi Makineleri İşletme 2 TYT
Geoteknik 2 TYT
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT
Gıda Teknolojisi 2 TYT
Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT
Görsel İletişim 2 TYT
Grafik Tasarımı 2 TYT
Halıcılık ve Kilimcilik 2 TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT
Harita ve Kadastro 2 TYT
Hava Lojistiği 2 TYT
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT
İç Mekan Tasarımı 2 TYT
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT
İkram Hizmetleri 2 TYT
İlahiyat 2 TYT
İlk ve Acil Yardım 2 TYT
İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT
İnşaat Teknolojisi 2 TYT
İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 TYT
İş Makineleri Operatörlüğü 2 TYT
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT
İş ve Uğraşı Terapisi 2 TYT
İşletme Yönetimi 2 TYT
Kağıt Teknolojisi 2 TYT
Kaynak Teknolojisi 2 TYT
Kimya Teknolojisi 2 TYT
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT
Kooperatifçilik 2 TYT
Kozmetik Teknolojisi 2 TYT
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 TYT
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT
Kültür Balıkçılığı 2 TYT
Kültürel Miras ve Turizm 2 TYT
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 TYT
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT
Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT
Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 TYT
Lojistik 2 TYT
Maden Teknolojisi 2 TYT
Makine 2 TYT
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 TYT
Maliye 2 TYT
Mantarcılık 2 TYT
Marina İşletme 2 TYT
Marina ve Yat İşletmeciliği 2 TYT
Marka İletişimi 2 TYT
Medya ve İletişim 2 TYT
Mekatronik 2 TYT
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 TYT
Metalurji 2 TYT
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT
Mimari Restorasyon 2 TYT
Mobil Teknolojileri 2 TYT
Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT
Moda Tasarımı 2 TYT
Moda Yönetimi 2 TYT
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 TYT
Nükleer Tıp Teknikleri 2 TYT
Odyometri 2 TYT
Optisyenlik 2 TYT
Organik Tarım 2 TYT
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT
Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT
Oto Boya ve Karoseri 2 TYT
Otobüs Kaptanlığı 2 TYT
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT
Otopsi Yardımcılığı 2 TYT
Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
Pazarlama 2 TYT
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 TYT
Perfüzyon Teknikleri 2 TYT
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 TYT
Podoloji 2 TYT
Polimer Teknolojisi 2 TYT
Posta Hizmetleri 2 TYT
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 TYT
Radyoterapi 2 TYT
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 TYT
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 TYT
Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT
Raylı Sistemler Makinistlik 2 TYT
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 TYT
Reklamcılık 2 TYT
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 TYT
Sahne ve Dekor Tasarımı 2 TYT
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 TYT
Seracılık 2 TYT
Seramik ve Cam 2 TYT
Seramik, Cam ve Çinicilik 2 TYT
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 TYT
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT
Sondaj Teknolojisi 2 TYT
Sosyal Güvenlik 2 TYT
Sosyal Hizmetler 2 TYT
Spor Yönetimi 2 TYT
Su Altı Teknolojisi 2 TYT
Sulama Teknolojisi 2 TYT
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT
Süt ve Besi Hayvancılığı 2 TYT
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT
Şarap Üretim Teknolojisi 2 TYT
Tahribatsız Muayene 2 TYT
Tapu ve Kadastro 2 TYT
Tarım 2 TYT
Tarım Makineleri 2 TYT
Tarımsal İşletmecilik 2 TYT
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 TYT
Tarla Bitkileri 2 TYT
Tekstil Teknolojisi 2 TYT
Tekstil ve Halı Makineleri 2 TYT
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT
Tohumculuk 2 TYT
Turist Rehberliği 2 TYT
Turizm Animasyonu 2 TYT
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT
Uçak Teknolojisi 2 TYT
Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 TYT
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 TYT
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 TYT
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 TYT
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 TYT
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 TYT
Üretimde Kalite Kontrol 2 TYT
Web Tasarımı ve Kodlama 2 TYT
Yağ Endüstrisi 2 TYT
Yapı Denetimi 2 TYT
Yapı Ressamlığı 2 TYT
Yapı Tesisat Teknolojisi 2 TYT
Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 TYT
Yaşlı Bakımı 2 TYT
Yat İşletme ve Yönetimi 2 TYT
Yat Kaptanlığı 2 TYT
Yerel Yönetimler 2 TYT
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 TYT
AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri
SAYISAL Puan Türü ve Bölümleri
Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.
Sayısal Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Sayısal Test Ağırlıkları – AYT
Matematik: %30
Fizik: %10
Kimya: %10
Biyoloji: %10
Sayısal Bölümler ve Meslekler
NOT: Bu liste YÖK tarafından 18.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Sayısal öğrencileri bu listeden tercih edebileceği bölümleri öğrenebilirler. Ayrıca bölümlerin üzerine tıklayarak taban puanları ve sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY
Adli Bilimler SAY
Adli Bilişim Mühendisliği SAY
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY
Aktüerya SAY
Aktüerya Bilimleri SAY
Astronomi ve Astrofizik SAY
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY
Bahçe Bitkileri SAY
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY
Basım Teknolojileri SAY
Beslenme ve Diyetetik SAY
Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY
Bilgisayar Bilimleri SAY
Bilgisayar Mühendisliği SAY
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY
Bilgisayar-Enformatik SAY
Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY
Bitki Koruma SAY
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY
Biyoenformatik ve Genetik SAY
Biyokimya SAY
Biyoloji SAY
Biyoloji Öğretmenliği SAY
Biyomedikal Mühendisliği SAY
Biyomühendislik SAY
Biyosistem Mühendisliği SAY
Biyoteknoloji SAY
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY
Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY
Çevre Mühendisliği SAY
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY
Deri Mühendisliği SAY
Dijital Oyun Tasarımı SAY
Dil ve Konuşma Terapisi SAY
Diş Hekimliği SAY
Ebelik SAY
Eczacılık SAY
Elektrik Mühendisliği SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY
Elektronik Mühendisliği SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY
Endüstri Mühendisliği SAY
Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY
Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY
Endüstriyel Tasarım SAY
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY
Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY
Ergoterapi SAY
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY
Fizik SAY
Fizik Mühendisliği SAY
Fizik Öğretmenliği SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY
Fotonik SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY
Gemi ve Yat Tasarımı SAY
Genetik ve Biyomühendislik SAY
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAY
Geomatik Mühendisliği SAY
Gerontoloji SAY
Gıda Mühendisliği SAY
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAY
Güverte (Yüksekokul) SAY
Harita Mühendisliği SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY
Havacılık Elektroniği SAY
Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY
Hayvancılık Üretimi SAY
Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri SAY
Hemşirelik SAY
Hemşirelik Yüksekokulu SAY
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri SAY
Hidrojeoloji Mühendisliği SAY
İç Mimarlık SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY
İmalat Mühendisliği SAY
İnşaat Mühendisliği SAY
İstatistik SAY
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY
İşletme Mühendisliği SAY
Jeofizik Mühendisliği SAY
Jeoloji Mühendisliği SAY
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY
Kimya SAY
Kimya Mühendisliği SAY
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAY
Kimya Öğretmenliği SAY
Kimya ve Süreç Mühendisliği SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY
Lif ve Polimer Mühendisliği SAY
Maden Mühendisliği SAY
Makine Mühendisliği SAY
Makine ve İmalat Mühendisliği SAY
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY
Matematik SAY
Matematik Mühendisliği SAY
Matematik Öğretmenliği SAY
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY
Matematik-Bilgisayar SAY
Mekatronik Mühendisliği SAY
Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY
Meteoroloji Mühendisliği SAY
Mimarlık SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY
Moleküler Biyoteknoloji SAY
Mühendislik Programları SAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY
Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY
Nanoteknoloji Mühendisliği SAY
Nükleer Enerji Mühendisliği SAY
Odyoloji SAY
Optik ve Akustik Mühendisliği SAY
Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY
Orman Mühendisliği SAY
Ortez-Protez SAY
Otomotiv Mühendisliği SAY
Perfüzyon SAY
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY
Peyzaj Mimarlığı SAY
Pilotaj SAY
Polimer Mühendisliği SAY
Raylı Sistemler Mühendisliği SAY
Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY
Su Ürünleri Mühendisliği SAY
Süt Teknolojisi SAY
Şehir ve Bölge Planlama SAY
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY
Tarımsal Biyoteknoloji SAY
Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY
Tarla Bitkileri SAY
Tekstil Mühendisliği SAY
Tıp Fakültesi SAY
Tıp Mühendisliği SAY
Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAY
Uçak Bakım ve Onarım SAY
Uçak Elektrik-Elektronik SAY
Uçak Gövde-Motor Bakım SAY
Uçak Mühendisliği SAY
Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY
Ulaştırma Mühendisliği SAY
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY
Uzay Mühendisliği SAY
Veterinerlik SAY
Yapay Zeka Mühendisliği SAY
Yazılım Geliştirme SAY
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY
Yazılım Mühendisliği SAY
Ziraat Mühendisliği SAY
Zootekni SAY
SÖZEL Puan Türü ve Bölümleri
Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.
Sözel Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Sözel Test Ağırlıkları – AYT
Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1
Türk Dili ve Edebiyatı: %18
Tarih-1: %7
Coğrafya-1 %5
Sosyal Bilimler – 2
Tarih-2: %8
Coğrafya-2: %8
Felsefe Grubu: %9
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5
EŞİT AĞIRLIK Puan Türü ve Bölümleri
Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Matematik ve Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.
Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT
Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1
Türk Dili ve Edebiyatı: %18
Tarih-1: %7
Coğrafya-1 %5
Matematik: %30
DİL Puan Türü ve Bölümleri
Yabancı Dil öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için sadece Yabancı Dil testini çözmek zorundalar.
Yabancı Dil Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Yabancı Dil Test Ağırlıkları – AYT
Yabancı Dil: %60