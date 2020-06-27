Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Koca açıklamasında, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz." ifadelerini kullandı.
İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zWgFRuq0LH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2020