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    • 27.06.2020 20:20
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    Son dakika: koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu hesabı üzerinden paylaştı. Koca açıklamasında, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    Koca açıklamasında, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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