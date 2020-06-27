Corona virüs vaka, ölüm, iyileşen kişi sayısı akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılıyor. Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu. Peki, 27 Haziran korona tablosu son durum nedir? İşte detaylar...
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM, İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 198 test yapıldı, 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1492 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, vaka sayısı 194 bin 511, vefat sayısı 5 bin 65 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 382, toplam iyileşen hasta sayısı ise 167 bin 198 oldu.
"İYİLEŞENLER, TANI KONANLARDAN 96 FAZLA"
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çarşamba günü 1492 olan yeni vaka sayısı bugün 1396. Kovid-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." ifadesini kullandı.
SALGINDA ÖLÜM ORANININ DÜŞÜK OLMASI ZAMANINDA ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE YAKINDAN İLİŞKİLİ
Sağlık Bakanı Koca, "Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fahrettin Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.
Aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye Ortadoğu Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin de olduğu 60'tan fazla yetkili ve iş insanı toplantıda bir araya geldi.
Burada konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine dair katılımcılara bilgi vererek salgının yıkıcı etkileri itibarıyla ülkeler arasında gelişmişlik farklarıyla açıklanamayacak bir seyir izlediğine dikkat çekti.
Devletlerin salgınla başa çıkmaktaki başarısı, gelişmiş/azgelişmiş, demokratik/otoriter, liberal/devletçi gibi klasik kategorilerle açıklanamadığını belirten Koca, bunların yerine "devlet kapasitesi" kavramının öne çıktığını vurguladı.
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, güçlü sağlık altyapısı ve tecrübeli sağlık çalışanlarıyla tüm dünyanın ilgi odağı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir. Sağlık, gıda, tedarik zincirleri ve fiziksel altyapı gibi stratejik sektörlere yatırım yapmış ülkelerin salgınla başarılı bir mücadele dönemi geçirdikleri görülmüştür. Gelişmiş ülkelerin, Kovid-19 salgınından çıkaracakları derslerle, insan odaklı stratejik sektörlere kar amacı dışında sosyal fayda anlayışıyla yaklaşan ekonomik modeller üzerinde çalışmaları beklenmektedir."
"TEHDİT KARŞISINDA EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ HER ALANDA DAYANIŞMA OLACAKTIR"
Türkiye'nin aralarında ABD'nin bulunduğu 135 ülkeye ilaç, tanı kiti, koruyucu medikal ekipman ve solunum cihazı yardımında bulunduğunu aktaran Koca, salgının küresel ekonomi üzerinde ağır maliyeti olduğunu hatırlattı.
Bakan Koca, bu salgını en az zararla atlatmak adına uluslararası iş birliğinin önemini değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu tehdit karşısında en güçlü silahımız her alanda dayanışma olacaktır. Aşı ve ilaç çalışmalarında ortak hareket etme, salgına çare bulunması bağlamında önemli bir husustur. Türkiye, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD olmak üzere birçok ülke aşı çalışmalarında ilerleme kaydetme çabasındadır. Türkiye'de yürütülen çalışmalarda hayvan deneyleri aşamasına geçtik. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Koronavirüs salgını, ülkelerin başta sağlık olmak üzere birçok alandaki teorik ve pratik kapasitelerini test etmesi yönünden önemli bir sınav olmuştur. Ayrıca diğer önemli bir konu ise dostların ve dostlukların test edilmesidir. Türkiye ve ABD, bu zor günlerde karşılıklı dayanışma içerisinde omuz omuza hareket etmişlerdir. Bu dayanışmanın sadece pandemi sürecinde değil, başta sağlık olmak üzere, güvenlik, ekonomi, bilimsel araştırmalar gibi diğer farklı sektörlerde devam etmesini arzu ediyoruz."